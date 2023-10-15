وكيل «إسكان النواب»: إنجازات الرئيس السيسي أصبحت واقعا لا يمكن التشكيك فيها

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل على توسعة الرقعة الزراعية، وإنشاء البنية التحتية والأساسية اللازمة للاستثمار وتطوير الأنشطة البشرية.

القضاء على فيروس سي

وتابع طارق شكري، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي تمكن من القضاء على فيروس سي، وحجم الإنجازات لا يختلف عليها أحد أو تقبل التشكيك فيه لأنه موجود على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن مصر طورت العديد من المناطق الخطرة التي تهدد حياة المصريين.

المشروعات التي شرع في تنفيذها

وأوضح «شكري»، أن البلاد تحتاج إلى استمرار الرئيس السيسي لمواصلة الكم الضخم من المشروعات التي شرع في تنفيذها خلال السنوات الماضية، وأردف أن هناك تحديات ومؤامرات على الدولة المصرية، وضغوط كبيرة من أماكن مختلفة وخرجت في توقيت الانتخابات الرئاسية، وما يحدث لمصر لا يمكن أن يكون صدفة، من تسلسل الأحداث بداية من بيان البرلمان الأوروبي، معلقا: «الرئيس السيسي هو الأمثل لقيادة مصر خلال الفترة المقبلة».