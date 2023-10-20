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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الملايين في الشوارع لدعم فلسطين استجابة للرئيس السيسي

كتب:

محمد عزالدين
08:11 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- تحيا مصـر

- الملايين يحتشدون فى الشوارع لدعم القضية الفلسطينية استجابة لدعوة الرئيس «السيسى».. و«القاهرة» تستضيف قمة السلام اليوم لوقف العدوان الإسرائيلى

 

الصفحة الثانية

- الشعب يفوض الرئيس

- ملايين فى الشوارع لدعم القضية الفلسطينية استجابة لدعوة «السيسى».. ومصر تستضيف قمة السلام اليوم

–رفضاً لتهجير أهل غزة.. ميادين مصر تهتف: «كل الشعب يا سيسى وراك»

- مظاهرات حاشدة بالقاهرة والجيزة للتنديد بالجرائم الصهيونية.. وهتافات بوقف آلة القتل والتدمير فى غزة وتوقف المجتمع الدولى عن الكيل بمكيالين ومحاكمة مجرمى الكيان الصهيونى.. وشاب فلسطينى: لن نترك أرضنا ونشكر مصر على دورها فى إدخال المساعدات الإنسانية.. ورئيس اتحاد طلاب حلوان: شباب الجامعات خلف القيادة السياسية

- «الأزهر والإفتاء» يدينان استهداف مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس فى غزة: أوقفوا العدوان الغاشم

- «علام»: الاحتلال أصيب بسعار.. وما يجرى كارثة إنسانية وشيكة إذا لم تتوقف سياسات العقاب الجماعى والحصار الإسرائيلى.. ورئيس جامعة الأزهر: المسلمون قوة كبرى إذا توحدت كلمتهم

- «الهوارى»: النصر لا يكون إلا بأسباب.. ووحدة الأمة هى المقصود الأعظم من الله والمطلوبُ الأجَلُّ من عباده

 

الصفحة الثالثة

- «وجه بحرى».. طوفان جماهيرى لدعم الرئيس والتنديد بجرائم إسرائيل

- «القليوبية»: القوانين والأعراف الدولية ترفض ممارسات «تل أبيب».. و«الشرقية»: الأهالى يؤدون صلاة الغائب على الشهداء

- «الصعيد» ينتفض تضامناً مع «غزة».. ويؤيد قرارات حماية الأمن القومى

- وقفات فى قنا بميدان الساعة.. ومسيرات بالمنيا للمطالبة بوقف الاعتداءات على القطاع.. وشوارع الأقصر تتزين بلافتات داعمة لقرارات رفض التهجير

- «الدقهلية»: مسيرة رافضة لفكرة التهجير فى ميدان أم كلثوم بالمنصورة بمشاركة آلاف المواطنين و«دمياط»: لافتات تضامنية على الأبنية

- «القناة»: شيوخ وقبائل وأحزاب المحافظات يدعمون أشقاءهم فى غزة

- وقفات أمام البوابة الرئيسية لمعبر رفح تزامناً مع وصول الأمين العام للأمم المتحدة.. وأهالى بورسعيد يهتفون: «إسرائيل إرهابية»

 «السويس»: التنديد بتعطيل وصول المساعدات واستهداف المدنيين

 

الصفحة الرابعة

- «السيسى»: نحتاج لتنسيق وتعاون حتى لا تنزلق المنطقة إلى حرب.. ويجب أن نتحرك لاحتواء التطورات

- الرئيس: يجب استمرار تدفق المساعدات إلى غزة.. و«سوناك»: مصر تستحق كل الشكر لما بذلته من جهود

- الاحتلال يمنع الفلسطينيين من صلاة الجمعة بـ«الأقصى».. ويستهدف اللاجئين فى الضفة الغربية

- اليوم الـ14 للعدوان: استشهاد 13 فلسطينياً بينهم 5 أطفال فى مجزرة جديدة داخل مخيم نور شمس بطولكرم وقصف خان يونس

- المفكر العربى: «قمة القاهرة» قوة ردع ضد العدوان على غزة

- «الوزان»: أطالب باتخاذ خطوات سياسية ودبلوماسية تشمل أبعاداً أمنية واقتصادية للقضية

 

الصفحة الخامسة

- اليوم.. القاهرة تستضيف قمة «الفرصة الأخيرة» للسلام

- مشاركة واسعة من 31 دولة و3 منظمات عالمية.. خبراء: ستبحث وضع حل شامل للقضية وفتح ممرات آمنة للمساعدات ودحض مخطط «الوطن البديل»

- «الرقب»: «القاهرة» تسعى لوقف الحرب المستعرة على غزة وتحريك عملية السلام.. و«أبومصطفى»: لدينا إمكانات عربية مهمة للضغط على الغرب كما فى حرب 1973

- «الأحزاب»: على العالم التحرك لوقف جرائم إسرائيل ومنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

- «الوفد»: مصر لا تدّخر جهداً من أجل الوصول إلى حلول سلمية.. و«مستقبل وطن»: استجابة القادة لدعوة الرئيس تعكس الثقة الكبيرة فى دور مصر بتعزيز السلام والأمن

- رئيس «الشئون العربية» بـ«النواب»: قمة مصر للسلام خارطة طريق لإنهاء الأزمة الفلسطينية

- «أباظة»: ستعمل على الحشد الإقليمى والدولى للوقف الفورى لجرائم الحرب التى ترتكبها سلطات الاحتلال

- التاريخ لن ينسى تجاهل بعض الدول للمجازر بحق الشعب الأعزل

 

الصفحة السادسة

- سفير فلسطين بـ«القاهرة»: نشكر الرئيس «السيسى» على وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطينى وإغاثته

- دياب اللوح لـ«الوطن»: نرجو أن تشكل قمة «القاهرة للسلام» ضغطاً لوقف عدوان إسرائيل على قطاع غزة

- قصف المستشفى المعمدانى هدفه خلق حالة من الرعب والفزع لدى المواطنين لإجبارهم على مغادرة أراضيهم

- رسائل «السيسى» كانت واضحة ومنصفة خلال اجتماع مجلس الأمن القومى

- الحرب على «غزة» تسببت فى كارثة إنسانية غير مسبوقة.. وأكبر مستشفى بالقطاع سيتحول إلى مقبرة جماعية خلال ساعات بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد السولار

- الإعلام الغربى لن يستطيع طمس الحقيقة أو تزييف الحقائق.. ولدينا 17 ألفاً بين شهيد وجريح نتيجة مجازر الاحتلال البشعة حتى الآن.. وهناك الآلاف تحت الركام

- مخطط إفراغ «غزة» مطروح منذ عام 1948.. ولن يحدث لأن الشعب الفلسطينى صامد على أرضه ولن نسمح بوقوع نكبة جديدة

- مجلس الأمن فشل فشلاً ذريعاً فى القيام بدوره.. وما حدث فى الجلسة الأخيرة مهزلة بكل المقاييس والمعايير الدولية

 

الصفحة السابعة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: فضيحة أكبر أكذوبة في التاريخ

- مقال رأي لـ ناصر عبدالرحمن، بعنوان: شجرة الصور.. من رمسيس لفلسطين

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: الحرب التي كشفت عبقرية السيسي والجيش

- مقال رأي لـ الأب بطرس دانيال، بعنوان: يكفيني أنك أخي

 

الصفحة الثامنة

- «إحنــا الشعــب»

- «هنا فلسطين» من ميادين مصر

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بقلم محمد عزالدين