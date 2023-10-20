اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الملايين في الشوارع لدعم فلسطين استجابة للرئيس السيسي
كتب:
محمد عزالدين
08:11 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- تحيا مصـر
- الملايين يحتشدون فى الشوارع لدعم القضية الفلسطينية استجابة لدعوة الرئيس «السيسى».. و«القاهرة» تستضيف قمة السلام اليوم لوقف العدوان الإسرائيلى
الصفحة الثانية
- الشعب يفوض الرئيس
- ملايين فى الشوارع لدعم القضية الفلسطينية استجابة لدعوة «السيسى».. ومصر تستضيف قمة السلام اليوم
–رفضاً لتهجير أهل غزة.. ميادين مصر تهتف: «كل الشعب يا سيسى وراك»
- مظاهرات حاشدة بالقاهرة والجيزة للتنديد بالجرائم الصهيونية.. وهتافات بوقف آلة القتل والتدمير فى غزة وتوقف المجتمع الدولى عن الكيل بمكيالين ومحاكمة مجرمى الكيان الصهيونى.. وشاب فلسطينى: لن نترك أرضنا ونشكر مصر على دورها فى إدخال المساعدات الإنسانية.. ورئيس اتحاد طلاب حلوان: شباب الجامعات خلف القيادة السياسية
- «الأزهر والإفتاء» يدينان استهداف مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس فى غزة: أوقفوا العدوان الغاشم
- «علام»: الاحتلال أصيب بسعار.. وما يجرى كارثة إنسانية وشيكة إذا لم تتوقف سياسات العقاب الجماعى والحصار الإسرائيلى.. ورئيس جامعة الأزهر: المسلمون قوة كبرى إذا توحدت كلمتهم
- «الهوارى»: النصر لا يكون إلا بأسباب.. ووحدة الأمة هى المقصود الأعظم من الله والمطلوبُ الأجَلُّ من عباده
الصفحة الثالثة
- «وجه بحرى».. طوفان جماهيرى لدعم الرئيس والتنديد بجرائم إسرائيل
- «القليوبية»: القوانين والأعراف الدولية ترفض ممارسات «تل أبيب».. و«الشرقية»: الأهالى يؤدون صلاة الغائب على الشهداء
- «الصعيد» ينتفض تضامناً مع «غزة».. ويؤيد قرارات حماية الأمن القومى
- وقفات فى قنا بميدان الساعة.. ومسيرات بالمنيا للمطالبة بوقف الاعتداءات على القطاع.. وشوارع الأقصر تتزين بلافتات داعمة لقرارات رفض التهجير
- «الدقهلية»: مسيرة رافضة لفكرة التهجير فى ميدان أم كلثوم بالمنصورة بمشاركة آلاف المواطنين و«دمياط»: لافتات تضامنية على الأبنية
- «القناة»: شيوخ وقبائل وأحزاب المحافظات يدعمون أشقاءهم فى غزة
- وقفات أمام البوابة الرئيسية لمعبر رفح تزامناً مع وصول الأمين العام للأمم المتحدة.. وأهالى بورسعيد يهتفون: «إسرائيل إرهابية»
«السويس»: التنديد بتعطيل وصول المساعدات واستهداف المدنيين
الصفحة الرابعة
- «السيسى»: نحتاج لتنسيق وتعاون حتى لا تنزلق المنطقة إلى حرب.. ويجب أن نتحرك لاحتواء التطورات
- الرئيس: يجب استمرار تدفق المساعدات إلى غزة.. و«سوناك»: مصر تستحق كل الشكر لما بذلته من جهود
- الاحتلال يمنع الفلسطينيين من صلاة الجمعة بـ«الأقصى».. ويستهدف اللاجئين فى الضفة الغربية
- اليوم الـ14 للعدوان: استشهاد 13 فلسطينياً بينهم 5 أطفال فى مجزرة جديدة داخل مخيم نور شمس بطولكرم وقصف خان يونس
- المفكر العربى: «قمة القاهرة» قوة ردع ضد العدوان على غزة
- «الوزان»: أطالب باتخاذ خطوات سياسية ودبلوماسية تشمل أبعاداً أمنية واقتصادية للقضية
الصفحة الخامسة
- اليوم.. القاهرة تستضيف قمة «الفرصة الأخيرة» للسلام
- مشاركة واسعة من 31 دولة و3 منظمات عالمية.. خبراء: ستبحث وضع حل شامل للقضية وفتح ممرات آمنة للمساعدات ودحض مخطط «الوطن البديل»
- «الرقب»: «القاهرة» تسعى لوقف الحرب المستعرة على غزة وتحريك عملية السلام.. و«أبومصطفى»: لدينا إمكانات عربية مهمة للضغط على الغرب كما فى حرب 1973
- «الأحزاب»: على العالم التحرك لوقف جرائم إسرائيل ومنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين
- «الوفد»: مصر لا تدّخر جهداً من أجل الوصول إلى حلول سلمية.. و«مستقبل وطن»: استجابة القادة لدعوة الرئيس تعكس الثقة الكبيرة فى دور مصر بتعزيز السلام والأمن
- رئيس «الشئون العربية» بـ«النواب»: قمة مصر للسلام خارطة طريق لإنهاء الأزمة الفلسطينية
- «أباظة»: ستعمل على الحشد الإقليمى والدولى للوقف الفورى لجرائم الحرب التى ترتكبها سلطات الاحتلال
- التاريخ لن ينسى تجاهل بعض الدول للمجازر بحق الشعب الأعزل
الصفحة السادسة
- سفير فلسطين بـ«القاهرة»: نشكر الرئيس «السيسى» على وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطينى وإغاثته
- دياب اللوح لـ«الوطن»: نرجو أن تشكل قمة «القاهرة للسلام» ضغطاً لوقف عدوان إسرائيل على قطاع غزة
- قصف المستشفى المعمدانى هدفه خلق حالة من الرعب والفزع لدى المواطنين لإجبارهم على مغادرة أراضيهم
- رسائل «السيسى» كانت واضحة ومنصفة خلال اجتماع مجلس الأمن القومى
- الحرب على «غزة» تسببت فى كارثة إنسانية غير مسبوقة.. وأكبر مستشفى بالقطاع سيتحول إلى مقبرة جماعية خلال ساعات بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد السولار
- الإعلام الغربى لن يستطيع طمس الحقيقة أو تزييف الحقائق.. ولدينا 17 ألفاً بين شهيد وجريح نتيجة مجازر الاحتلال البشعة حتى الآن.. وهناك الآلاف تحت الركام
- مخطط إفراغ «غزة» مطروح منذ عام 1948.. ولن يحدث لأن الشعب الفلسطينى صامد على أرضه ولن نسمح بوقوع نكبة جديدة
- مجلس الأمن فشل فشلاً ذريعاً فى القيام بدوره.. وما حدث فى الجلسة الأخيرة مهزلة بكل المقاييس والمعايير الدولية
الصفحة السابعة
- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: فضيحة أكبر أكذوبة في التاريخ
- مقال رأي لـ ناصر عبدالرحمن، بعنوان: شجرة الصور.. من رمسيس لفلسطين
- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: الحرب التي كشفت عبقرية السيسي والجيش
- مقال رأي لـ الأب بطرس دانيال، بعنوان: يكفيني أنك أخي
الصفحة الثامنة
- «إحنــا الشعــب»
- «هنا فلسطين» من ميادين مصر