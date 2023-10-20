«مستقبل وطن» بالإسكندرية يشارك في مظاهرة حاشدة لمساندة الشعب الفلسطيني 

شارك حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، اليوم الجمعة، في تظاهرات حاشدة شهدت مشاركة شعبية واسعة بميدان سيدي جابر، لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

احتشد مئات من أعضاء الحزب تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ورفضًا للممارسات الإسرائيلية والعدوان على قطاع غزة، ودعمًا للموقف الرسمي المصري من القضية الفلسطينية، وردد المشاركون هتافات «بالروح والدم نفديك يا فلسطين»، و«تحيا مصر قلب العروبة»، و«تسقط تسقط إسرائيل»، و«بالروح والدم نفديك يا فلسطين»، مؤكدين تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة تصفية القضية الفلسطينية ومُخطط تهجير قطاع غزة.

السيادة المصرية خط أحمر

وقال النائب رزق راغب ضيف الله، أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن مصر دائمًا وأبدًا في قلب القضية الفلسطينية، وتُقدم كل الدعم للأشقاء، مُشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى سيناء، مُشيرًا إلى أن السيادة المصرية خط أحمر.

وأكد أن اصطفاف الشعب المصري خلف الدولة المصرية والرئيس من أجل إحلال السلام العادل والانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني ومواجهة طغيان الاحتلال الإسرائيلي ومُمَارساته التي تخالف كل المواثيق الدولية والأخلاقية.

نساند صمود الشعب الفلسطيني

وأوضح النائب خالد شلبي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالمحافظة، أن هذه التظاهرات تعبر عن الحس الوطني لجميع المصريين وترسل برسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفًا واحدًا دفاعًا عن أمن ومصالح وطنه، وداعمًا بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة، وأنه يُساند بكل السُبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي.