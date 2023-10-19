نائب «مستقبل وطن»: المعدن المصري يظهر في الأزمات ونفتخر بموقف الرئيس السيسي

قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنه في الأزمات تظهر عراقة الدولة المصرية ومعدن الشعب المصري في التوحد خلف قيادته في مواجهة أي تحدي.

المعدن المصري يظهر في الأزمات

وأضاف «عبدالجواد» خلال كلمته في مؤتمر دعم فلسطين، الذين نظمه حزب مستقبل وطن، بحضور ومشاركة مختلف الأحزاب والكيانات السياسية، أن اصطفاف كل القوى والأحزاب السياسية والمختلفة في أيديلوجياتها، ملتفة حول قيادتها لدعمها في المرحلة الراهنة.

وتحدث «عبدالجواد» عن رؤية الحزب في بيانه، موضحا أنه ناقش ما عاشه المصريين من مبادئ وقيم، متواجدة داخل كل مواطن مصري، تجعله يحافظ على حرمة الأماكن الدينية المقدسة والنفس البشرية، ورحمة الضعيف والحفاظ على المريض، مؤكدا أن هذا هو الجوهر الأساسي لحقوق الانسان التي ينادي بها البرلمانات الأوروبية والكيانات الخارجية، وتتخذها كستار زائف للدفاع عن حقوق الإنسان

وتابع أن ما يحدث داخل غزة، وما تقوم به إسرائيل الاستعمارية من ممارسات لا إنسانية داخل غزة، أقل ما يوصف بأنه جريمة من أكبر الجرائم في تاريخ البشرية، وهى إبادة لشعب كامل، وتهجير للفلسطينيين من أرضهم، وهو أمر ترفضه كل الأديان والشعوب الحرة.

واستكمل: فخور بكوني مواطن مصري في دولة يقودها زعيم اسمه الرئيس السيسي، مؤمن بأهمية القضية ومقدرات الأمن المصري، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن يدعم ويؤيد الرئيس السيسي، لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات للحفاظ على القضية ومقدرات الأمن المصري.