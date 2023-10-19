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انطلاق مؤتمر مستقبل وطن لدعم الموقف المصري في القضية الفلسطينية

كتب:

محمد أباظة
07:46 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
حزب مستقبل وطن

حزب مستقبل وطن

انطلقت فعاليات مؤتمر حزب مستقبل وطن، بحضور عدد من السياسيين والشخصيات العامة وممثلي الأحزاب السياسية والكيانات المصرية، وذلك لدعم الدولة المصرية في موقفها إزاء القضية الفلسطينية.

ويعقد المؤتمر في مركز الأزهر للمؤتمرات، لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وموقف مصر الثابت والواضح من القضية الفلسطينية، والرفض التام لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، وتوجيههم إلى أرض سيناء، وهو ما سيكون سببا في تصفية القضية الفلسطينية نهائيا.

وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وكان حزب مستقبل وطن، طالب مؤخرا بالوقف الفوري للتصعيد العسكري غير المبرر من الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة، واستهداف الفلسطينيين المدنيين، والتحذير من تداعياته ومخاطره الجسيمة.

دعم غزة

وطالب الحزب أيضا بسرعة فتح المسارات الآمنة لوصول كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والتأكيد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.