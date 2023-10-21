«الإسكان» تعلن جدول تسليم 31 قطعة أرض بمشروع «بيت الوطن» بمدينة العبور

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، تسليم 31 قطعة أرض ضمن مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج في مدينة العبور، بالحي الثامن المنطقة «أ»، وبالحي الخامس المنطقة 5.

«الوطن» ترصد في السطور التالية، جدول تسليم قطع أراض مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، في مدنية العبور، وهذا وفقا لبيان جهاز تنمية مدينة العبور التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

جدول تسليم 31 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج

وأفاد الدكتور عاصم الجزار، وزير الدولة لشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بجدول تسليم قطع أراض مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، وهو:

- يوم الأحد 22 أكتوبر 2023 بالحي الخامي في المنطقة «5» وهذا بعدد 18 قطعة.

- يوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 بالحي الثامن في المنطقة أ ، وهذا للقطع من 76 إلى 88.

- وحدد يومي 25 و26 أكتوبر 2023 للمواطنني المتخلفين عن استلام أرضهم.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن حجم الاستثمارات التي تمت في مدينة العبور منذ 2014 حتى الآن وصل إلى 11.39 مليار جنيه، منوها أن هذا يعادل 3 أضعاف ما نُفق منذ نشأة المدينة سنة 1982، مشددا على ضرورة توفير كل جهاز مدينة لموارده المالية، ووضع خطة تضمن التنمية المستدامة.