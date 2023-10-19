وزير الإسكان يصدر 6 قرارات لإزالة مخالفات بناء في بني سويف الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 6 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بالحي السادس بمنطقة ابني بيتك 1 بمدينة بني سويف الجديدة، مؤكدا مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بقطع أراض سكنية مقام بها مبانٍ بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1 بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في صب أسقف مناور وصب أعمدة خرسانية، واستئناف أعمال مخالفة، وصب سقف مناور الجيب، وبناء غرف، وتقفيل وضم بلكونات، وصب سقف دور أرضي وأول علوي وغير ذلك من مخالفات، وذلك بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء الصادرة لتلك القطع.

كما نصت القرارات على أن يتولى جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

إحباط محاولة بناء على سطح قطعة أرض بالحي السكني الأول

وفي سياق متصل، أوضح المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنّ جهاز المدينة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، قام بإحباط محاولة بناء على سطح قطعة أرض بالحي السكني الأول بالمدينة ومنع المخالفة في المهد، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتا إلى أن تلك الحملة ستتبعها حملات مكثفة و بشكل شبه يومي، بجانب شن حملات ليلية مفاجئة على جميع أحياء المدينة، لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي مدينة دمياط الجديدة، أكد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز المدينة، أنه تم شن حملة ليلية مكبرة تحت إشراف عبد الحميد السنباطى، نائب رئيس الجهاز ومسؤولي الإدارات المختصة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من الإشغالات، وإزالة التعديات على حرم الطريق، والتحفظ على المضبوطات، وإيداعها بمخازن الجهاز لاستكمال الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، مشيرا إلى استمرار أعمال المتابعة والرصد وعدم السماح بأى من مظاهر التعدي، مطالبا سكان المدينة بالالتزام بقواعد التنظيم وعدم الخروج عن القانون.

رفع الإشغالات والباعة الجائلين ومواجهة العشوائية

وفي سياق متصل، أكد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار الحملات بالأسواق التجارية بمناطق متفرقة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومواجهة العشوائية، بمشاركة شرطة مرافق المدينة، موضحا أنه تم شن حملة مؤخرا أسفرت عن تحرير 8 مخالفات، تنوعت ما بين تعدى أصحاب المحال على ممرات المشاة، وغيرها، ومصادرة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز وذلك بمركز خدمات الحي الثاني.

وأكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة على عدم التهاون مع العشوائية وتوجيه الحملات بشكل شبه يومي حفاظا على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.