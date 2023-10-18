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«الإسكان» تمنح المسؤولين عن صيانة محطة مياه العبور أسبوعا لتحسين الأداء

كتب:

أيمن حمزة
03:50 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
وزير الاسكان يزور محطة مياه العبور

وزير الاسكان يزور محطة مياه العبور

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة تنقية مياه الشرب بمدينة العبور، بطاقة مليون م3 يوميا، والتي تُعد من أكبر محطات المياه بالمدن الجديدة، والمأخذ المغذي لها على ترعة الإسماعيلية، ويرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس جهاز المدينة.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة متابعة وتقييم أداء الشركات المسؤولة عن أعمال تشغيل وصيانة محطة تنقية مياه الشرب والمأخذ المغذي لها، لضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، طبقا للمواصفات العالمية المعمول بها في هذا المجال، موجّها رسالة شديدة اللهجة للشركات المسؤولة عن التشغيل والصيانة، ويمنحهم مهلة أسبوع لقياس معدلات تحسين الأداء، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتجول وزير الإسكان لتفقد مكونات المحطة المختلفة، ومتابعة سير العمل بها، والاطمئنان على آلية السحب الدوري للعينات من المأخذ والمحطة والشبكات، وفحصها بالمعمل المركزي للمحطة، للتأكد من جودة المياه المنتجة، كما استمع إلى شرح تفصيلي من رئيس جهاز مدينة العبور، ومسؤولي المحطة، عن موقف تشغيل المحطة والتي تغذي مدينة العبور، بجانب مدن «القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - بدر - النهضة - السلام».

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