وزير الإسكان: حجم الاستثمارات في مدينة العبور يتجاوز 11 مليار جنيه خلال 9 سنوات

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العبور، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة، بحضور مسؤولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس جهاز مدينة العبور.

الجزار: الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى أكثر من 760 مليون جنيها

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنّ حجم الاستثمارات التي تم إنفاقها في مدينة العبور خلال 9 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ 2014 وحتى الآن، يُعادل 3 أضعاف ما تم إنفاقه خلال 32 عاما منذ إنشاء المدينة عام 1982 وحتى عام 2014، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات منذ 2014، 11.39 مليار جنيه، فى حين بلغ حجم الاستثمار بالمدينة خلال 32 عاما، 3.5 مليار جنيه، كما أن الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالي الحالى 2023-2024، أكثر من 760 مليون جنيه.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة توفير كل جهاز مدينة جديدة، لموارد مالية ذاتية، ووضع خطة لضمان استدامة التنمية بالمدينة، والصرف من تلك الموارد على صيانة ورفع كفاءة المشروعات التنموية المنفذة بالمدينة، وكذا ضرورة وضع موازنة مستقلة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، وتقسيم الموازنة الخاصة بكل جهاز على محاور التنمية المتعددة بالمدينة بما يتناسب مع الاحتياجات والأولويات، مع التأكيد على مراجعة أداء مشغلى منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان تشغيل المنظومة بأعلى جودة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية للحفاظ على تلك الأصول.

وزير الإسكان: تعميم فكرة إنشاء مشتل خاص بكل مدينة

وتفقد الوزير، المشتل الخاص بجهاز مدينة العبور، والذي تتم استخدام منتجاته في أعمال الزراعة بالمشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة، موجها مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتعميم فكرة إنشاء مشتل خاص بكل مدينة، من أجل الارتقاء بمستوى أعمال الزراعة والمسطحات الخضراء في المدن الجديدة.