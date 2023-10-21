النائب سعيد عمارة: الشعب يثق في قرارات الرئيس السيسي الداعمة لفلسطين

قال اللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، وعضو لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، إن مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية والوقوف بجانب شعبنا الشقيق في فلسطين، خلال الظروف الصعبة من قصف غير مبرر للأبرياء في قطاع غزة، قوية ولها تأثير كبير.

عمارة: نثق في قرارات الرئيس السيسي

وأشار عضو مجلس النواب عن كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الشعب يثق في قرارات الرئيس السيسي على المستوى الداخلي أو الخارجي بكل عام، أو لدعم القضية الفلسطينية بشكل خاص خلال الفترة الحالية والمقبلة، لمعرفتهم أن الرئيس حكيم، ويغار على أرضه وعروبته، وسيتخذ الصالح لهما.

الرئيس كشف المؤامرة

وأضاف أن الرئيس السيسي كشف المؤامرة، مؤكدا أنه لا تهجير للفلسطينيين في أراضينا في سيناء، لأنها أرض مصرية، لأن ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية، وزيادة المعاناة على الشعب الفلسطيني الشقيق، لأن سيناء للمصريين، وغزة للفلسطينيين، والحل الوحيد هو وقف العدوان للجيش المحتل، وحل القضية الفلسطينية اعتمادا على حدود عام 67، كما أشار الرئيس السيسي.