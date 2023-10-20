وكيل «صحة البحيرة» يقود مسيرة لدعم القضية الفلسطينية وقرارات الرئيس

قاد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، جموع العاملين بمديرية الصحة بالمحافظة، في مظاهرة تنديد بجرائم العدو الإسرائيلي، احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التي استهدفت مستشفى المعمداني والتي راح ضحيتها المئات من الأبرياء، جاء ذلك وسط الحشود الغفيرة من أهالي محافظة البحيرة التي امتلأت بهم جنبات ميدان جلال قريطم بدمنهور، والشوارع المحيطة به تنديداً بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على إخوتنا الأبرياء في غزة .

مسيرة لتأييد موقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى

كما جاءت المسيرة لتأييد موقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى الثابت من القضية الفلسطينية إجمالا، ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الأيام الماضية، بالإضافة إلى تفويض الرئيس في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري، وتأييد ما يتخذه من قرارات وإجراءات لحماية الأراضي المصرية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية.

توفير أوجه الرعاية الصحية

كما تابع العمل بالعيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف المتمركزة في ميدان جلال قريطم بدمنهور، للتأكد من جاهزيتها للتأمين الكامل لسلامة وصحة المواطنين، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، وبالقرب منهم ومن خلال التواجد المستمر