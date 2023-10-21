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أسعار البیض الیوم السبت 21-10-2023 في الأسواق والمحلات

كتب:

سعيد رمضان
08:01 ص | السبت 21 أكتوبر 2023
صورة - أرشيفية

صورة - أرشيفية

سجلت أسعار البيض اليوم السبت 21-10 -2023 في مصر، تراجعاً طفيفاً في الوقت الحالي مقارنة بالأسعار المعلنة أمس، إذ سجل متوسط سعر طبق البيض الأبيض بالنسبة للمستهلك نحو 120 جنيهًا، كما سجّل متوسط سعر طبق البيض الأحمر نحو 134.78 جنيه، بينما جاء متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 146.77 جنيه، بحسب الأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية الصادرة عن مجلس الوزارء المصري.

وتستعرض«الوطن» خلال السطور التالية  أسعار البيض اليوم السبت 21-10-2023 في المزارع وبورصة البيض، بالإضافة الي أسعار البط اليوم، التي جاءت كالتالي:

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن أسعار البيض مستقرة نسبياً، إذ يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 125 و126 جنيهًا، وسعر طبق البيض الأحمر بين 127 و128 جنيهًا، بينما يتراوح سعر طبق البيض البلدي ما بين 139 و140 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن، أنّ سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم، يتراوح ما بين 47 و48 جنيهًا، بينما أظهرت البيانات أن سعر البط الفرنساوي يتراوح بين 30 و31.5 جنيه.

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