‎سعر كرتونة البيض اليوم.. انخفاض في سعر الجملة والتجزئة

يهتم كثير من المواطنين بمعرفة سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 19-10-2023 في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، بعد إطلاق مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي بدأت يوم السبت الماضي في جميع المحافظات.

سعر كرتونة البيض اليوم

استمرت بورصة الدواجن والبيض في تحديث أسعار البيض اليوم، حيث جرى تحديد سعر كرتونة البيض اليوم الأحمر بـ127 جنيه للطبق الواحد، فيما تختلف الأسعار بشكل يومي.

وترصد السطور التالية سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق والمحلات، كما يلي.

استقرت أسعار البيض الأبيض اليوم، حيث بلغ سعر طبق البيض وفق بورصة الدواجن والبيض الرئيسية 115جنيهًا في المزارع، وفق المتفق عليه من قبل الدولة والمزارع ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

بلغت أسعار البيض الأحمر اليوم بالبورصة المحلية للبيض 127 جنيها للطبق، فيما يباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 133 إلى 144 جنيها للطبق.

أسعار البيض البلدي

وسجل سعر طبق البيض البلدي اليوم في البورصة 140 جنيها للطبق الواحد.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

اختلفت أسعار البيض في بورصة البيض الرئيسية بالمزارع والشركات المنتجة للمستهلكين.

نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: الجميع مشارك في مبادرة الحكومة

يذكر أنّ أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أكد خلال اجتماعه مع الحكومة الخميس الماضي، ما جرى الاتفاق عليه بينه ووزير الزراعة ومجموعة كبيرة من منتجي الدواجن وبيض المائدة، حيث أكد أنّ الجميع سيكون مشاركا في المبادرة لحل أزمة ارتفاع الأسعار، والفترة المقبلة ستشهد انخفاضا جديدا بالأسعار وحتى نهاية العام.