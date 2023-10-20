حزب إرادة جيل عن قمة القاهرة للسلام: تؤكد مدى تأثير مصر في المنطقة

قال اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل، إن التظاهرات التي شهدتها ميادين مصر بمختلف المحافظات اليوم لدعم القيادة السياسية في موقفها تجاه القضية الفلسطينية تؤكد مدى القوى الشعبية الداعمة لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بذات الصدد.

القضية الفلسطينية

وأوضح اللواء محسن الفحام خلال تصريحاته لـ«الوطن»، قائلا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تعامل بحنكة سياسية شديدة الذكاء منذ اندلاع الأزمة في السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن وشاهدت الجماهير عبر الشاشات تحركات الموقف المصري تجاه القضية وسعيها الدائم لدعم الشعب الفلسطيني ذلك الأمر الذي دفع الملايين للنزول إلى الشوارع وإعلانهم بالوقف قلب وقالبلا خلف القيادة السياسية.

حزب إرادة جيل

وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل: «إضافة إلى استجابة دول العالم لقمة القاهرة للسلام المنتظر انطلاقها غدا تؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يضع مصر في مكانتها المستحقة بين الأمم كما أنها رسالة لقوة البعد الإستراتيجي المصري ومدى تأثيره على المنطقة بأكملها.

واختتم الفحام حديث مؤكدا أن فكرة تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار أمر مرفوض تمام من كافة الأطياف كونه يئد القضية الفلسطينية من الأساس ولا يخدمها على الإطلاق.