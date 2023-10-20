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الصحة العالمية: 120 ألف شخص يعانون أمراضا نفسية في قطاع غزة جراء الحرب

كتب:

محمد عزالدين
10:11 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
مستشفى في غزة

مستشفى في غزة

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه قطاع غزة يمر بمرحلة صحية خطيرة في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والقصف المتكرر والذي دمر البنى التحتية الصحية إلى حد بعيد.

120 ألف شخص يعانون أمراضا نفسية

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قناة «ON»، إن 85 ألف شخص في قطاع غزة يعانون الإعاقة و120 ألف شخص يعانون أمراضا نفسية جراء هذه الحرب، والقائمة تطول في ظل التطورات الأخيرة.

350 ألف شخص يعانون أمراضا غير سارية

وأشار إلى أن 350 ألف شخص يعانون أمراضا غير سارية كالقلب والضغط، و50 ألف امرأة حامل، ومن المتوقع 5500 امرأة يلدن خلال شهر.

كما أشار الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إلى أنه يوجد 34 ألف مريض فشل كلوي معرضون للموت بسبب نقص المياه وانقطاع الكهرباء.

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بقلم محمد عزالدين