محافظ مطروح يفتتح معرض الصناعات الحرفية في سيوة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، معرض المنتجات اليدوية والحرفية في سيوة، يرافقه الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح والدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والتجارة ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة والنائبة فتحية السنوسي والنائب جمال الشورى ومحمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والدكتورة دار السلام حسين أحمد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وإيمان عبد الغني منسق وحدة أيادي مصر.

20 عارضا بمنتجات الصناعات الحرفية في سيوة

وقال محافظ مطروح إن المعرض يضم نحو 20 عارضاً لمشغولات يدوية وحرفية تعبر عن تراث مطروح وسيوة يصاحبه فيديو توثيقي للمعارض الحرف اليدوية التراثية التي شاركت بها المحافظة سواء المعارض الداخلية والخارجية والترويج والتسويق لها.

أهمية إقتصادية للمعرض

وأضاف محافظ مطروح بيان أن جميع هذه المنتجات اليدوية المتميزة، تمثل أهمية ومورداً اقتصادياً كبيراً مع توفير مزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، وتهتم بتنمية التراث من صناعات أصواف أو جريد النخل أو ملابس مطرزة يدوياً والسجاد والكليم والجوبلان والحوايا، وحلي المرأة