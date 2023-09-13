بدء العمل في إنشاء مجمع الصناعات الحرفية بقرية السلام بالأقصر

أعلن العميد عادل شرشر، رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر، بدء العمل بإنشاء مجمع الصناعات الحرفية في قرية السلام، الذي تنفذه هيئة تنمية الصعيد التابعة لمجلس الوزراء، والذي يأتي ضمن خطة مشروعات مبادرة حياة كريمة.

الصناعات الحرفية التي تشتهر بها القرية

يضم المجمع أقساما لكافة الصناعات الحرفية التي تشتهر بها القرية لتنمية الحرف ضمن مبادرة القرى المنتجة والتي أطلقت ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري في ضوء المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة».

المجالات الحرفية

ويهدف المشروع إلى تطوير العنصر البشري وتشغيل الشباب في المجالات الحرفية المختلفة، وذلك وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030 في دعم الصناعات المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة البشرية الهائلة.