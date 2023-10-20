الهلال الأحمر الفلسطيني: نفاد الوقود بمستشفى الشفاء بغزة.. والمرضى في خطر

كشف الدكتور أحمد جبريل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني؛ أن مستشفى الشفاء في قطاع غزة قد نفد منه الوقود، وهذا سيكون له أثر خطير على المرضى والمصابين.

الاحتلال أرسل رسائل تهديد لمستشفى القدس

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قناة «ON»، إن الاحتلال أرسل رسائل تهديد لمستشفى القدس لأجل إخلائه، كما قام بالأمس بقصف محيط المستشفى مما تسبب في تطاير الزجاج في المستشفى.

وذكر أنه يوجد أكثر من 8 آلاف نزيل في المستشفى، إذ يخشون القصف الذي يتعرض له قطاع غزة.

وواصل: «الوقود انقطع عن مستشفى الشفاء، ونناشد المواطنين من أجل من لديه وقود أن يرسله إلى مستشفى الشفاء لخدمة الجرحى والمصابين في قطاع غزة».

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه تلقى تهديداً من القوات الإسرائيلية بقصف مستشفى القدس في غزة ومطالبة بـ«إخلاء فوري» للمستشفى، الذي يؤوي حالياً أكثر من 400 مريض و12 ألف مدني نازح.

نطالب العالم بالتحرك الفوري

ووجّه الهلال الأحمر الفلسطيني نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، قائلا: «نطالب العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني».