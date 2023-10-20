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الهلال الأحمر الفلسطيني: باقون في المستشفيات رغم إنذارات الاحتلال بالإخلاء الفوري

كتب:

منتصر سليمان
10:31 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفاد متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، بتلقي الجمعية إنذارات بالإخلاء الفوري لمستشفي القدس فى غزة وقد نتعرض لاستهداف من الاحتلال، كما أن إخلاء المستشفيات فى قطاع غزة عملية مستحيلة لارتفاع أعداد المصابين والنازحين.

وأضاف متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه ليس لدينا أي مستشفيات ميدانية فى غزة نظرا لعدم إمتلاكنا المعدات والمولدات الكهربائية المتنقلة، وقررنا البقاء في مستشفياتنا لأداء عملنا الإنساني رغم إنذارات الاحتلال بالإخلاء الفوري.

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