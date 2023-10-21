هل يلقى 12 ألف شخص في مستشفى القدس مصير «المعمداني».. تهديدات بالقصف

حالة من الترقب والخوف سادت بين أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية المتضامنة معهم أيضا، بعد إعلان الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إبلاغ الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إخلاء مستشفى القدس استعدادا لقصفها.

ونشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها، أن السلطات الإسرائيلية تستعد لقصف مستشفى القدس، وطالبت بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض ونحو 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلي المستشفى باعتباره مكانا آمنا بعيدا عن قصف المنازل.

تهديدات بقصف مستشفى القدس

تهديدات إسرائيل ومناشدتها بإخلاء مستشفى القدس جعلت الهلال الأحمر يناشد المجتمع الدولى بضرورة التدخل نتيجة تلقيها تهديدات من الجيش الإسرائيلي وما قد ينتج عنه من موت 400 مريض وحوالى 12 ألف نازح من المدنيين.

ونشرت الجمعية لقطات مصورة للمستشفى المكتظ بسكان الغزة الذين وجدوا فيه ملاذهم الوحيد، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحي والمصابين.

حماس تندد بالتهديد بقصف مستشفى القدس

وفي هذا السياق، نددت حركة حماس الفلسطينية، بتهديد إسرائيل بقصف مستشفى القدس، واصفة التهديدات بأنها جريمة حرب موصوفة، ويُعَدُّ جريمة جديدة يندى لها جبين الإنسانية، لا سيّما بعد قصف المستشفى المعمداني، الذي نتج عنه أكثر من 3500 شهيد.

ودعت حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها للتدخل، لوقف الممارسات الإسرائيلية وحاسبها على ما ترتكبه من جرائم.