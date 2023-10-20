وزيرة الصحة الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي التدخل لحماية مستشفى القدس

وجّهت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، مناشدة عاجلة للمجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الصحي وحقوق الإنسان، للتدخل وحماية مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر من القصف الذي تهدد به سلطات الاحتلال.

طالبت فيها المجتمع الدولي التدخل قبل فوات الأوان

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية تصريحات الكيلة التي طالبت فيها المجتمع الدولي التدخل قبل فوات الأوان، حتى لا تتكرر مجزرة مستشفى المعمداني مرة أخرى.

وأوضحت أن جمعية الهلال الأحمر تلقت تهديدا من سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس، إذ طالبت بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكانا آمنا.

وفي سياق متصل واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، الليلة، قصف منازل المواطنين وممتلكاتهم في أنحاء قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية لـ «وفا» إن قصفا لطائرات الاحتلال استهدف منازل في حي الشيخ رضوان شرق مدينة غزة، وشمال شرق بيت لاهيا.

كما طال القصف منازل المواطنين جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي منطقة الفالوجا في جباليا شمال القطاع.

وتعرضت منطقة شرق مخيم البريج وسط القطاع لقصف مدفعي أسفر عن وقوع شهداء وإصابات.