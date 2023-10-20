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عاجل.. الاحتلال يهدد بقصف مستشفى القدس الذي يضم 400 مريض و12 ألف نازح

كتب:

محمد عزالدين
08:47 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
الهلال الأحمر الفلسطيني

الهلال الأحمر الفلسطيني

تلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قبل قليل تهديدا من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس والمطالبة بالإخلاء الفوري للمستشفى، الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا الى المستشفى باعتباره مكان آمن فضلا عن الطواقم الطبية.

وقال الهلال الأحمر، «نطالب العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني».

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بقلم محمد عزالدين