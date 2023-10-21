«الهلال الأحمر» في غزة: إخلاء مستشفى القدس مطلب تعجيزي

قال محمد أبو مصباح، المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة، إن هناك أهمية قصوى لتوفير الحماية للأطقم والمنشآت الطبية، حيث تم استقبال تهديد بضرورة إخلاء مستشفى القدس بشكل مباشر، لأنه من ضمن استهدافات الاحتلال الإسرائيلي، وقد تخطي عدد النازحين في مستشفى القدس إلى أكثر من 12 ألف شخص.

«أبو مصباح»: إخلاء مستشفى القدس هو أمر تعجيزي

وأكد «أبو مصباح» خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إخلاء مستشفى القدس مطلب تعجيزي، ولا يمكن تنفيذه لأن المستشفى به مرضى في العناية المركزة، وأطفال جرحى ورضع في الحضانات، لذا فإن هناك ضرورة للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي.

«أبو مصباح» أدعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري

وتابع «أبو مصباح» أن المجتمع الدولي عليه أن يتدخل، لمنع القصف على مستشفى القدس، حتى لا يصبح مثل مستشفى المعمداني، الذي تم تدميره بفعل الانتهاكات والغارات الإسرائيلية.