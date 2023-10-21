«الصحة العالمية» تبدي قلقها من تهديدات قصف مستشفى القدس

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من التحذير الذي وجهته قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وذكرت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني تلقيها تهديدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب بإخلائه تمهيدًا لقصفه.

وقالت منظمة الصحة الدولية، في بيانٍ صادر عن مكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط، إنها قلقة من الأنباء المُثيرة حول تلقي مستشفى القدس في قطاع غزة، تحذيرًا بقصفه من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المنظمة في بيان لها، إنّ مستشفى القدس يوجد به أطباء وكادر صحي ومرضى ومصابون، كما يوجد الآلاف من النساء والأطفال بالمستشفى الذين اتخذوها مأوى لهم بعيدا عن القصف.

وشددت المنظمة، في بيانها، على ضرورة احترام حرمة أماكن الرعاية الصحية في مختلف الظروف والأزمنة.