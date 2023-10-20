الصحة العالمية: 66% من المراكز الصحية في غزة خرجت عن الخدمة بسبب القصف

أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن قطاع غزة يتعرض لكارثة حقيقية في ظل القصف المتواصل وخروج المستشفيات من الخدمة.

11% من مستشفيات غزة خرجت من الخدمة

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قناة «ON»، إن 11% من مستشفيات غزة خرجت من الخدمة تمامًا من واقع 35 مستشفى في عموم القطاع.

وكشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أنه يوجد 77 مركزًا صحيًا تابع لأونروا ووكالات الصحة، و66% من المراكز الطبية بقطاع غزة خرجت عن الخدمة في ظل القصف على القطاع.

وشدد على ضمان قدرة النظام الصحي في التعامل مع هذه الحالات وفي مثل هذه الأوضاع، من خلال توفير الكوادر الطبية القادرة على العمل في تحت ضغوط عالية، وتوفير المياه والكهرباء.

توقف أجهزة التنفس الصناعي

وحذر من توقف أجهزة التنفس الصناعي، وتوفير خدمات أخرى مثل التقصي والترصد الوبائي للأمراض التي من المتوقع أن تنتشر في ظل هذه الحالات، مثل الكوليرا.

وحذر الدكتور من تفشي أمراض وبائية في قطاع غزة الفترة القادمة بسبب المياه الملوثة، بجانب الجفاف الذي يهدد الأطفال والشيوخ والحوامل.

وأكد أن استهلاك الفرد اليومي 3 لترات مياه شاملة الشرب والنظافة وهذا يمثل خطورة بالغة وخاصة على الأطفال وكبار السن والحوامل.

وذكر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أنه تم قصف 5 مستشفيات، عبر 120 هجمة، أدت إلى وفاة 16 عاملاً صحياً، وتفجير 80 سيارة إسعاف، وعشرات المرضى والمصابين.