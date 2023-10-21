الكشف عن هوية الأمريكيتين المفرج عنهما.. معلومات وأول صورة

في تطور سريع للصراع الدائر بين المقامة الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي، أعنت حركة حماس الإفراج عن رهينتين أمريكيتين من بين الرهائن المحتجزين بقطاع غزة، خلال الساعات القليلة الماضية في أعقاب عملية «طوفان الأقصى».

أول صور للأسيرتين الأمريكيتين بعد إطلاق حماس سراحهما

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا للحظات الافراج عن الرهينتين الأمريكيتين، بينما كشفت وكالة رويترز عن هوية الثنائي، الأم جوديث رعنان صاحبة الـ59 عاما ونجلتها ناتالي صاحبة الـ18 عاماً، مؤكدة تواجدهما لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الوقت الحالي.

لماذا أطلق حماس سراح رهينتين أمريكيتين؟

وبحسب البيان الذي أصدرته حركة حماس، فإن إطلاق سراح الثنائي جاء لـ«دواعٍ إنسانية»، وهو إثبات للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات الرئيس الأمريكي بايدن لا أساس لها من الصحة، بحسب البيان.

واعتبر أساتذة علوم سياسية أن قرار حركة حماس بإطلاق سراح الرهينتين يعد محاولة للتهدئة، في ظل القصف المستمر على قطاع غزة.

وكشف طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات تلفزيونية، أن قرار حماس بالإفراج عن الثنائي الأمريكي خطوة مهمة يمكن البناء عليها.

مؤكدا على ضرورة التهدئة في ظل أعمال العنف الذي يمارسه العدوان الإسرائيلي على أهالي فلسطين، مشددا على دور مصر القوي من أجل دخول الإغاثات إلى غزة ووقف إطلاق النار بالمنطقة.

ويستمر القصف على قطاع غزة لليوم الـ14 على التوالي من جانب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المستشفيات والكنائس ومنازل الأهالي خلال الساعات الماضية، ما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين.