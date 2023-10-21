أستاذ علوم سياسية: الإفراج عن الرهينتين رسالة من حماس لتهدئة الأمور

قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن هناك تكهنات من مصادر متعددة خاصة بمسألة إفراج حماس عن الرهائن، تقول إن الإفراج عن الرهينتين جاء لتهدئة الأمور، وأن التهدئة شرط للإفراج عنهم بالكامل بصرف النظر عن أي جنسية، ولكن يجب التعامل بجدية مع هذا الملف، ودخول المساعدات وتقديم الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني.

الإفراج عن الرهائن رسالة أولى لحماس

أكد «فهمي» خلال حواره ببرنامج «التاسعة»، على القناة الأولى، أن الإفراج عن الرهائن رسالة أولى من حماس، وربما تعيد تقييم الأوضاع، لعل الطرف الآخر يفهمها ويتعامل معها بجدية، وهذا التطور جاء بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهي خطوة مهمة يمكن البناء عليها.

لابد من دخول المساعدات للشعب الفلسطيني

وتابع «فهمي» أنه لابد من فتح معبر رفح لدخول المساعدات، ويجب العمل بإستمرار على التهدئة، لأن إسرائيل لا تزال تمارس أعمال عنف ضد الشعب الفلسطيني، وتؤدي مصر دورا كبيرا وشاملا من أجل دخول الإغاثات ووقف إطلاق النار بالمنطقة.