سفير فلسطين لدى تركيا: جرائم الاحتلال الإسرائيلي يجب ألا تمر دون عقاب

قال الدكتور فائد مصطفى، سفير فلسطين لدى تركيا، إنَّ ما يحدث في غزة حاليا، يندرج تحت بند عمليات التطهير العرقي وعمليات الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، والتي تصنف كجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في حق شعب أعزل.

مصطفى: جرائم الاحتلال يجب إدانتها دولياً

وأضاف «مصطفى»، في تصريحاته لمراسل «القاهرة الإخبارية»، أنَّ جرائم الاحتلال الاسرائيلي وحرمانه شعب فلسطين وأهالي قطاع غزة من حقوقهم الإنسانية والأساسية أمر يجب أن يتم رفضه دولياً، قائلاً: «يتم ممارسة السادية في هذا القصف الدموي التدميري الشامل من البر والبحر والجو على مدار الساعة».

كارثة إنسانية ينتظرها الشعب الفلسطيني إذا لم تتوقف جرائم الاحتلال

وتابع سفير فلسطين لدى تركيا: «يجب رفض وإدانة واستنكار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، دولياً، وكل الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني يجب أن يحاسب عليها دولياً وألا تمر بدون عقاب، وإذا ما استمر هذا الوضع ورفض الاحتلال النداءات الدولية بوقف العدوان فورا.. يعني أن هناك كارثة انسانية ستحل بأهلنا في القطاع وشعبنا في فلسطين».