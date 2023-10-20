«التعاون الإسلامي» تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين داخل كنيسة بغزة

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، استهداف الاحتلال الإسرائيلي مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة، معتبرة ذلك جريمة تضاف إلى سجل جرائم الحرب اليومية التي يقترفها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأماكن العبادة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

استمرار الكارثة الإنسانية نتيجة سياسات العقاب الجماعي

وجددت المنظمة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف العدوان العسكري الاسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، محذرة من خطر استمرار الكارثة الإنسانية نتيجة سياسات العقاب الجماعي وحصار الاحتلال المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة، والتجويع والحرمان من المياه، والدواء، والغذاء، والكهرباء، والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.

وتستمر قوات الاحتلال في عدوانها على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية والذي تسبب في استشهاد أكثر من 4000 شخص واصابة أكثر من 10 آلاف شخص بالاضافة لاستهداف المستشفيات وتجمعات المدنيين وبيوتهم مما ادى لارتفاع أعداد الشهداء من النساء والأطفال.