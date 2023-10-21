هزة أرضية ضعيفة تضرب ألمانيا بقوة 1.7 درجة

ضربت هزة أرضية ضعيفة بقوة 1.7 درجة على مقياس ريختر، ألمانيا صباح اليوم السبت، على عمق 10 كيلومترات، وفق بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت ألمانيا على مسافة 49 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة زيورخ السويسرية.

وأضافت بيانات الأوروبي المتوسطي، أنّ بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت ألمانيا، ضعيفة، ووقعت كذلك على مسافة 5 كيلومترات بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة زينجن جنوب ألمانيا.