مواعيد تظلم المستبعدين من الترشح لانتخابات الرئاسة 2024.. «الهيئة الوطنية» توضح

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد تلقي تظلم المستبعدين من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وفق نص القرار رقم 11 لسنة 2023 الخاص بشأن قواعد وإجراءات الاعتراض على طالب الترشح، والتظلم من الاستبعاد من الانتخابات الرئاسية 2024، والبت فيها.

تفاصيل القرار

وقالت الهيئة في القرار، إنه لكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 من شهر أكتوبر الجاري، موضحة أنها ستبت في التظلم يوم الخميس الموافق 26 من نفس الشهر بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره بالمثول أمامها لو تخلف عن الحضور، ويعلن المتظلم بخطاب رسمي يسلم له شخصياً أو لوكيله أو في محله المختار المعين منه بواسطة المحضر المعتمد لدى الهيئة.

تنظيم الانتخابات الرئاسية

وأوضحت الهيئة، أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته، وعلى قانون القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، فضلاً عن القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته، وقرارها رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وعلى قرار الهيئة رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات 2024.