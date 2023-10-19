تعرف على موعد اختيار المرشحين لرئاسة الجمهورية الرموز الانتخابية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد اختيار مرشحي رئاسة الجمهورية رموزهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، موضحة أنها تلقت 4 طلبات للترشح حتى الآن، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشحين المحتملين كل من حازم عمر وعبد السند يمامة وفريد زهران.

إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه من المقرر اختيار الترشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح، هو يوم الأربعاء الموافق 8 من شهر نوفمبر المقبل، على أن يتم إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها بالجريدة الرسمية يوم الخميس الموافق 9 من نفس الشهر.

ونوهت الهيئة إلى أن الحملة الانتخابية ستبدأ يوم 9 نومفبر، وأخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر نوفمبر، ومن المقرر نشر التنازلات بالجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ تقديم التناول.

الرموز الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الرموز وفق ما نشرت بالجريدة الرسمية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته وهي الآتي:

- نجمة

- شمس

-أسد

- حصان

- نسر

- ديك

- ميزان

- طائرة

- ساعة يد

- نخلة

- مركب

- مظلة

- تليفون

- نظارة

- سلم