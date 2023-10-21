وظائف خالية بمرتبات تتخطى 12 ألف جنيه.. انتهز الفرصة وقدّم أوراقك

بمجرد حصول الطالب عى شهادة المؤهل الدراسي الخاصة به، يبدأ البحث عن وظائف خالية تكون مناسبة لمؤهله الدراسي، فضلا عن تلك التي تمنحهم مرتبات مجزية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة، وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن وظائف خالية للشباب بمرتبات تتخطى 12 ألف جنيه وبتأمينات صحية واحتماعية.

وحددت وزارة الشباب والرياضة بعض التفاصيل المتعلقة بـ الوظائف المعلن عنها، وترصد السطور التالية آخر موعد للتقديم على وظائف الشباب والراياضة التي تتخطى رواتبها 12 ألف جنيه، كما يلي.

آخر موعد للتقديم لوظائف الشباب والرياضة

وأوضحت الوزارة في إعلانها آخر موعد للتقديم لـ وظائف خدمة العملاء في إحدى شركات الاتصالات بمرتب يتخطى 12 ألف جنيه، حيث يتم تنظيم الملتقى التوظيفي المفتوح لشركة أكسيد في القرية التكنولوجية بالمعادي في مبنى أكسيد، ليكون يوم الأحد غدا الموافق 22 أكتوبر من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء.

شروط وظائف الشباب والرياضة بمرتب يتخطى 12 ألف جنيه

- العمل يكون في محافظات القاهرة والجيزة.

- الحصول على مؤهل عالٍ.

- ألا يتخطى الحد الأقصى للسن 35 عاما.

- موقف محدد من الجيش.

المميزات والحقوق

- توفر الشركة راتبا يبدأ من 4 آلاف جنيه ويصل إلى 12 ألفا و600 حسب مستوى اللغة الإنجليزية.

- تمنح الشركة أرباحا سنوية.

- عدد ساعات العمل 8 يومية.

- تعطي الشركة للعاملين يومين إجازة أسبوعيا.

- تمنح الشركة للعاملين فرصا للترقي.

- توفر الشركة للعاملين تأمين صحي واجتماعي.