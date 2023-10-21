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«التعليم العالي»: انتهاء مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب إلكترونيا

كتب:

أحمد أبوضيف
09:31 ص | السبت 21 أكتوبر 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، انتهاء مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب 2023 لطلاب تنسيق الجامعات بمختلف المراحل والشهادات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، موضحة أنَّ أي تحويل يتمّ بعد ذلك يكون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية فيما بينها، ووفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها من قبل تلك المؤسسات والحدود الدنيا للقطاعات المختلفة التي أقرّها الأعلى للجامعات.

انتظام الدراسة بمختلف الكليات

وأضافت المصادر في وزارة التعليم العالي، لـ«الوطن»، أنَّ الدراسة انتظمت الفترة الحالية بمختلف الكليات وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرّتها وزارة التعليم العالي، موضحة أنَّه لا تعديل فيها وأن الامتحانات في مواعيدها المحددة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحة أنَّ تنسيق الكليات 2023 شهد العام الحالي مرونة كبيرة مع إتاحة شاملة للكثير من التخصصات والبرامج الدراسية الحديثة التي تتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.