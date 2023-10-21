هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب بالقرب من سواحل سلطنة عمان

ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، بالقرب من سواحل سلطنة عمان، بعمق 10 كيلومترات، وفقًا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت بالقرب من سواحل سلطنة عمان على مسافة 35 كيلومترًا شمال شرق ولاية صور بالمنطقة الشرقية بسلطنة عمان.

كما أشارت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت بالقرب من سواحل سلطنة عمان على مسافة 174 كيلومترًا بين الشرق والجنوب الشرقي من العاصمة مسقط.