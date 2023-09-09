تفاصيل زلزال اليمن.. بقوة 4.4 ريختر ولم يشعر به السكان

كشف مركز الإنذار المبكر في حضرموت عن وقوع زلزال اليمن بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جنوب اليمن.

زلزال اليمن

ووفق المعلن من مركز الإنذار المبكر في حضر موت، فإن زلزال اليمن لم يشعر به السكان، ويتم اعتبارها بأنها أمر طبيعي، في خط صدع خليج عدن التكتوني.

زلزال المغرب

يشار إلى أنه في مساء أمس الجمعة تعرضت مراكش لوقوع زلزال المغرب وذلك بقوة 7 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 18.5 كيلومتر أي نحو 11.4 ميل، وكان مركزه في جبال أطلس الواقعة على بعد حوالي 72 كيلومترا أي نحو 44.7 ميلا جنوب غرب مدينة مراكش، وأسفر عن مقتل 1037 قتيلا.

وأوضحت وزارة الداخلية المغربية في بيان صدر عنها اليوم عن احصائيات المتضررين من زلزال المغرب، إذ أسفر عن مقتل 1037 شخص، وأكثر من 1200 حالة إصابة، بينها 721 حالة حرجة جراء زلزال مراكش وفق آخر حصيلة.

وقدرت منظمة الصحة العالمية أن المتضريين من زلزال المغرب حتى الآن أكثر من 300 ألف شخص، فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي إن الخسائر المادية حتى الآن تقدر بنحو 2% من قيمة الناتج المحلي للمملكة وهو ما يقدر بنحو 2.6 مليار دولار تقريبا.