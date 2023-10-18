تيلدا سوينتون و2000 فنان بريطاني يدعمون غزة: «كارثة إنسانية»

انضمت الممثلة الإنجليزية تيلدا سوينتون إلى قائمة المنددين بالوضع في غزة، حيث وقعت على عريضة ضمت ما يقرب من ألفي فنان ومثقف بريطاني يطالبون فيها بوقف القصف على غزة وفك الحصار الممارس على القطاع من قبل قوات الاحتلال، ووصفوا ما يحدث بـ«الكارثة والجريمة الإنسانية».

وتتضمنت العريضة التي وقعت عليها تيلدا سوينتون لدعم غزة، رفضًا للأوضاع الحالية في غزة والحصار الذي تمارسه قوات الاحتلال، حيث قطعت إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والدواء عن ما يقرب من 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة.

تيلدا سوينتون تتعاطف مع الوضع في غزة: أوقفوا جرائم الحرب

وطالبت تيلدا سوينتون والنجوم في العريضة الداعمة لغزة، وقف إطلاق النار الفوري على القطاع، ووقف ما وصفوف بـ «جرائم الحرب»، موضحين:« ندين كل أعمال العنف ضد المدنيين وكل انتهاك للقانون الدولي وندعم الحركة العالمية ضد تدمير غزة والتهجير الجماعي للشعب الفلسطيني».

بجانب تيلدا سوينتون.. 2000 فنان بريطاني يدعمون غزة

وتتضم العريضة التي وقعت عليها تيلدا سوينتون لدعم غزة مجموعة من أشهر الممثلين في العالم من بينهم تشارلز دانس، وستيف كوجان، وميريام مارجوليس، والممثل من أصل مصري خالد عبدالله، بالإضافة إلى بيتر مولان وماكسين بيك، بجانب المخرجين مايكل وينتربوتوم، ومايك لي وآصف كاباديا، وعدد كبير من الكتاب المسرحيين والفنانين التشكيلين وغيرهم، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».