باحث: «طوفان الأقصى» وحد الآراء بشأن فشل الاستخبارات الإسرائيلية

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إنّ ما حدث يوم 7 أكتوبر «طوفان الأقصى» وحّد الآراء بشأن عدم جاهزية جيش الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن فشل الاستخبارات الإسرائيلية بصورة ذريعة، لذلك يحاولون الآن تجاوز الصدمة على حساب دماء الفلسطينيين المدنيين، وهذا الأمر سيكون له تبعات على المدى البعيد.

توقعات «أنور» خلال الساعات المقبلة

وأضاف أنور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «dmc»، أنّ إسرائيل ترفض دخول الدواء والماء والكهرباء والغذاء إلى فلسطين، لكنها تقع تحت الضغط المصري والدولي، لذلك ستضطر إلى التراجع.

حماية دولية للفلسطينيين في الضفة وغزة

وأكد أنّ الحل الأمثل يتمثل في وجود حماية دولية للفلسطينيين في الضفة وغزة، ولكن إسرائيل تتهرب من الاستحقاقات، متابعا أنّ الاعتداء على الجانب الفلسطيني مستمر كل يوم، وهناك أطراف متعددة في هذا الموضوع، ومصر تبذل جهودا كبيرا وتنسق مع الجميع.