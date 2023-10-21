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قمة القاهرة للسلام
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معلومات عن الشاعرة الفلسطينية هبة أبو ندى.. قتلها الاحتلال في غزة

كتب:

إلهام الكردوسي
09:08 ص | السبت 21 أكتوبر 2023
هبة أبو نادي

هبة أبو نادي

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة؛ وتستمر عمليات القصف على مناطق متفرقة من البلاد، إلى جانب الحصار المطبق الذي تفرضه قوات الاحتلال على شعبها.

ومن بين المدنييين الذين راحوا ضحية الهجمات الوحشية، الكاتبة والشاعرة هبة كمال أبو ندى التي استشهدت نتيجة العدوان المستمر على الشعب في غزة.

معلومات عن الكاتبة هبة أبو ندى

وحسب بيان وزارة الثقافة الفلسطينية، فإن هبة كمال أبو ندى كاتبة مبدعة، كتبت القصة والرواية والشعر، من مواليد السعودية 1991، من عائلة لاجئة من بيت جرجا المهجّرة والمدمرة في العام 1948، درست الكيمياء الحيوية والتأهيل التربوي، وعملت في التعليم.

حصلت على عدة جوائز أهمها المركز الأول في القصة القصيرة على مستوى فلسطين، والمركز الثاني على مستوى الوطن العربي بجائزة الشارقة للإبداع، ولديها كتابات شعرية ونثرية منشورة ورقيًّا والكترونيًّا.

ومن بين أعمال الكاتبة الراحلة رواية «الأكسجين ليس للموتى»، وفازت الرواية بجائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2017.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي