إسرائيل تواصل انتهاكاتها ضد الفلسطينيين.. و30 شهيدا اليوم بينهم 3 أطفال

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها المتواصلة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، من عمليات قصف على مناطق متفرقة من الطاع، وسياسة الاعتقالات التي يمارسها جنود الاحتلال منذ بدء عملية «السيوف الحديدية» في 7 أكتوبر الجاري ردا على «طوفان الأقصى».

3 أطفال بين شهداء قطاع غزة

وفجر اليوم السبت، استشهد نحو 30 فلسطينيا بينهم 3 أطفال، في قصف نفذه الطيران الحربي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد طفل يدعى محمد سليمان نواجعة «17 عاما» برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق، فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل المعتقل ماهر شلون في مخيم عقبة جبر، عقب اقتحامها المخيم، كما اقتحمت في وقت سابق، مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

وفي مدينة البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فلسطينيا يدعى جلال رمانة ونجله محمد من مدينة البيرة، كما اقتحم جنود الاحتلال حي الشرفة، وقريتي المزرعة الغربية، ورنتيس شمال غرب رام الله، دون الإبلاغ عن وقوع اعتقالات.