الأونروا: مدارس غزة التي لجأ إليها الفلسطينيون لم تعد آمنة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، اليوم، أنّ 5 مدارس تُشرف عليها لجأ إليها الفلسطينيون في مدينة غزة، «لم تعد آمنة»، بعد تلقيها تحذيرًا إسرائيليًا لإخلائها، حسبما أفادت قناة «القاهرة الأخبارية».

وأعربت الوكالة الأممية عن أسفها قائلة: «لقد فعلنا ما في وسعنا للاحتجاج ورفض هذا القرار، لكن الخلاصة هي أنه من الآن فصاعدًا لم تعد بنانا التحتية آمنة»، داعية إلى إخلاء فوري.

تهديدات بقصف مستشفى القدس

في الوقت نفسه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تلقى «تهديدًا من قبل سُلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس» في مدينة غزة.

وأكدت الأنروا، عبر موقعها، فى وقت سابق، استشهاد اثنين آخرين من موظفيها في قطاع غزة، ليصل العدد الإجمالي إلى 16 منذ بدء الحرب، مؤكدة أنها ستستمر في جهود المناصرة على أعلى المستويات من أجل الوصول الإنساني المستدام ودون عوائق للإمدادات التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الوقود والغذاء والمياه والأدوية، إلى غزة.

ملاجئ الأونرورا مكتظة

ودعت الأونروا إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية ومرافق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن ملاجئ الأونروا التي تأوي أكثر من نصف مليون شخص مكتظة، وخاصة في جنوب غزة، وأشارت أن بعض النازحين بدأوا في العودة إلى مناطق أخرى.

وأكدت أنه منذ بداية الحرب، أصيب ما يقرب من 100 نازح كانوا يحتمون في مرافق الأونروا وقتل ثمانية، وتضررت 33 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة بغارات سلاح الجو الإسرائيلي.