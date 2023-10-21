استشهاد 30 فلسطينيا في تجدد للقصف الإسرائيلي على غزة

استمرارا لسلسة الضحايا وزيادتهم يوما بعد يوم، أعلنت وكالة وفا، استشهاد نحو 30 مواطنا، فجر اليوم السبت، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية، إن القصف الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين على الأقل، وإصابة عدد من الأشخاص.

قصف إسرائيلي على غزة

وأضافت المصادر أن القصف نتج عنه استشهاد 14 مواطنا على الأقل في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

ووقع شهيدان في قصف استهدف منزلا من ثلاثة طوابق على منطقة حي السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين في هذا القصف.

وأشارت المصادر، إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة دوار زعرب غرب رفح، كما أصيب مواطن في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة الصيامات غرب رفح، فيما استشهد نحو 14 شخصا في بلدة جباليا شمال القطاع.