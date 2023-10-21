في ذكرى وفاته.. أهم أعمال أنيس منصور في السينما والتلفزيون

تحل اليوم 21 أكتوبر ذكرى رحيل أنيس منصور، أحد أهم قوى مصر الناعمة، والذي قدم العديد من الكتابات الخالدة سواء في بكتبه أو الأعمال الفنية خلدت في الأذهان، وترصد «الوطن» أهم الأعمال التي قدمها للمسرح والتلفزيون والسينما وفقا لموقع «السينما دوت كوم».

بدايته الفنية

بدأ ابن المنصورة رحلته لعالم الفن من خلال مسلسل إذاعي بعنوان «أصابع بلا بصمات»، لعب بطولته كل من كمال الشناوي، محمود ياسين، حسن عابدين، سامية رشدي، عصمت محمود، ومن إخراج عبده دياب.

وبعدها ناقش منصور الدجل والشعوذة والخرافات من خلال مسرحية «حلمك يا سي علام» والتي قدمها عام 1965، وقام ببطولتها أمين الهنيدي، عقيلة راتب، سلامة إلياس، كوثر العسال، محمود أبو زيد، سناء يونس، عادل زكريا ومن إخراج عبد المنعم مدبولي.

وبعدها بـ5 أعوام قدم منصور مسرحية «جمعية كل وأشكر» مع توفيق الدقن وسلامة إلياس وعقيلة راتب.

3 أفلام سينمائية

واتجه «منصور» للكتابة للسينما وقدم 3 أفلام، ناقش خلالها عددًا من المشاكل الاجتماعية في مصر وقتها، فقدم «عريس لفاطمة» والذي ناقش فكرة البحث عن عريس لابنته لمجرد أن وجد شخص يرسل لها جوابًا غراميًا، وشارك في بطولة الفيلم كل من محمد رضا، كريمة مختار، شيرين، سامي العدل، صفاء السبع، سماح أنور.

وقدم منصور فيلمين عام 1988وهما «مدرسة الحب» مع صلاح السعدني، إلهام شاهين، مصطفى متولي، مها أبو عوف، ليلى فهمي وناهد سمير، وفي نفس العام قدم «آسف على الإزعاج» مع كل من صلاح ذو الفقار، رغدة، فايزة كمال، زكريا سليمان، نبيل بدر، ماجدة حامدة، صلاح نظمي، ناهد سمير.

أعمال أنيس منصور في الدراما

وفي الدراما التلفزيونية قدم أنيس منصور علامات في تاريخ الدراما، فقدم مسلسل «هي وغيرها» مع محمد ثروت، صابرين، أحمد فؤاد سليم، سناء يونس، فاطمة الكاشف، ليلى جمال، أحمد صيام، طلعت زكريا، أحمد راتب.

كما قدم عام 1993 مسلسل «غاضبون وغاضبات» ولعب بطولته كل من صلاح ذو الفقار، شيرين سيف النصر، شريف منير، عايدة عبد العزيز، عايدة كامل، شوقي شامخ، سلوى عثمان، رشوان توفيق، سناء شافع، وقدمه في الإذاعة عام 1996، وقام ببطولته كل من عبد الرحمن أبو زهرة، كريمة مختارـ أشرف سيف، لمياء الجداوي.

وقدم «اثنين اثنين» من 15 حلقة وشارك ببطولته كل من عبلة كامل، أحمد بدير، طارق لطفي، هند عاكف، محمد التاجي، تهاني راشد.

«من الذي لا يحب فاطمة» أبرز أعمال أنيس منصور

ولعل أبرز أعماله الفنية مسلسل «من الذي لا يحب فاطمة» الذي قدمه عام 1996 وحقق نجاحًا كبيرًا للغاية، وشارك في بطولته كل من أحمد عبد العزيز، شيرين سيف النصر، جيهان نصر، ليلى فوزي، كريمة مختار، حسن مصطفى، أحمد خليل، إحسان القلعاوي، ماجدة زكي، بسام رجب، أحمد السقا.

وشهد عام 2001، آخر أعمال أنيس منصور التلفزيونية بمسلسل «يعود الماضي يعود» مع كل من حسين فهمي، محمد رياض، حسن حسني، مجدي كامل، روجينا، ميمي جمال، صلاح رشوان، مها أبو عوف، مها أحد جليلى محمود.