منح أسوان مكافأة تشجيعية بعد مشاركتها في ملتقى التمور

شهدت محافظة الوادي الجديد، افتتاح الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور، بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات البارزة في مجال التسويق الزراعي والتصدير.

وبدأت فعاليات الملتقى بحضور 95 عارضًا من مختلف محافظات مصر ودول عربية أخرى، بما في ذلك وفد من منصة أيادي مصر، بقيادة أحمد سعيد، المنسق العام للوحدة.

أسوان تحصد درع التكريم خلال الملتقى

وخلال المهرجان، حصلت 5 محافظات على درع التكريم، بما في ذلك محافظة أسوان، التي حصلت على مبلغ 5 آلاف جنيه، تقديرًا لمشاركتها المتميزة بمشغولات يدوية ومنتجات بيئة راقية، تعبر عن التراث الأسواني الأصيل.

وأعرب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن شكره لمحافظ الوادي الجديد، لفتح الفرصة أمام محافظة أسوان للمشاركة في هذا الملتقى الحيوي، وتقديمه مكافأة تشجيعية للمشاركين من أسوان.

اللواء أشرف عطية: أسوان داعمة بشكل دائم للحرف التراثية

وأكد «عطية» أن أسوان داعمة ومساندة بشكل دائم للحرف التراثية واليدوية، التي تتميز المحافظة بها، وتعتبر رمزًا للهوية المصرية، ومحركًا للتنمية المستدامة.

وكلف محافظ أسوان العارضين من المحافظة بالمشاركة في جميع المهرجانات والملتقيات، لتسويق المنتجات البيئية، خاصة التمور والمشغولات اليدوية ذات الجودة الجمالية الراقية.

يأتي ذلك في ظل توسيع فرص التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محليًا، وتوفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب على المستويين المحلي والعالمي.

ويستمر الملتقى لمدة يومين، ويشتمل على معرض وورش عمل ومسابقات ولقاءات لأصحاب المصانع والمستوردين من جميع أنحاء العالم، ويعد فرصة تسويقية كبيرة في هذا المجال المهم.