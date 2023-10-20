بدء احتفالات مولد إبرهيم الدسوقي في كفر الشيخ.. تقتصر على زيارة المقام

أكد محمد مختار أبو زيد، وكيل عام مشيخة الطرق الصوفية بدسوق بمحافظة كفر الشيخ، أنّ الاحتفال بمولد العارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقي بدأ اليوم الجمعة، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

زيارة المقام والضريح

وأوضح «أبو زيد»، لـ«الوطن»، أنّ الاحتفال سيقتصر هذا العام على زيارة مقام وضريح سيدى إبراهيم الدسوقى، حيث لن يكون هناك مواكب أو إقامة حضرات كما كانت تفعل الطرق الصوفية قبل جائحة كورونا عام 2020، مشيراً إلى أنّه تم افتتاح فعاليات الاحتفال بالمولد اليوم الجمعة بأداء اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، نائباً على اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، صلاة الجمعة، بمسجد الدسوقى.

وذكر «أبو زيد»، أنّه يتم الاستعداد حالياً لإقامة أمسية خلال الأسبوع المقبل بحضور عدد من القيادات التنفيذية والطرق الصوفية احتفالاً بمولد العارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقى، مرحباً بقدوم الزوار لزيارة ضريح الدسوقى فقط دون أى احتفالات.

مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي

جدير بالذكر، إنّ مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقى يُعد من أكبر الاحتفالات الدينية فى مصر، ويحتفل به أكثر من 77 طريقة صوفية، كما يزوره أكثر من 2 مليون زائر من مُختلف أنحاء الجمهورية، وبعض الدول العربية والإسلامية وبعض الدول الأوروبية.