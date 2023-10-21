تعرف على ضوابط اختيار مرشحي الرئاسة 2024 للرموز الانتخابية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط اختيار الرموز الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، والتي يبدأ مرشحو الرئاسة اختيارها يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر المقبل، لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية كافة ضوابط اختيار الرموز الانتخابية.

ضوابط اختيار الرموز الانتخابية

- يجب على مرشحي الرئاسة 2024 اختيار الرموز الانتخابية من خلال الرموز التي أتاحتها الهيئة الوطنية للانتخابات والتي أعلنت عنها في الجريدة الرسمية، وعددها 15 رمزًا، وهي كالتالي: «شمس، وأسد، ونجمة، وحصان، ومركب، ونسر، وديك، وتليفون، وسلم، ومظلة، ونضارة، وطائرة، وميزان، والنخلة، وساعة اليد».

- حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 8 من شهر نوفمبر المقبل، موعدًا لاختيار مرشحي الرئاسة للرموز الانتخابية، وفقاً للجدول الزمني المعلن.

- اختيار مرشحي الرئاسة للرموز الانتخابية يجرى حسب أسبقية تقديم طلبات أوراق الترشح.

- حال عدم اختيار مرشحي الرئاسة لأ رمز انتخابي، تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتعيين رمز انتخابي له من بين مختلف الرموز المتاحة والمعلن عنها.

- تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة ورموزهم الانتخابية يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر المقبل.