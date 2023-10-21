ما هي شروط الدعاية بوسائل الإعلام في انتخابات الرئاسة 2024؟ 

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الشروط لإجراء الدعاية للانتخابات الرئاسية 2024 في وسائل الإعلام، وخلال السطور التالية نوضح ما هي شروطها، وضوابط إجراء استطلاعات الرأي؟

تحقيق المساواة بين المرشحين

ووفقا لما أعلنته الهيئة، تلتزم وسائل الإعلام التي تملكها الدولة، المسموعة والمرئية والمؤسسات الصحفية بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.

كما تتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات ما تراه من تدابير عند مخالفة ذلك، وللهيئة على الأخص؛ الحق فى أن تصدر قرارًا بالوقف الفوري لهذه المخالفات، وذلك دون إخلال بالمسؤولية التأديبية للمخالف.

استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية

كما اشترطت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع والجهة التي تولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجراء الاستطلاع، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.

ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه، فضلًا عن أن المادة 3/14 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 تنص على أن الهيئة تختص بوضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأى المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها والإعلان عنها.

وتنص المادة 33 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن تلتزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر ألاّ تذيع أو تنشر استطلاع حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلاّ إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها وعلى نحو يخدم حق المواطن فى المعرفة.