إزالة 31 حالة تعد على أراض زراعية في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 31 حالة تعد على أراض زراعية ومخالفة بناء بمراكز الفتح وديروط والقوصية وأبوتيج وصدفا والبداري وحي شرق، خلال حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

منع التعديات على الأراضي الزراعية

واشار المحافظ إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن، مثل رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل، على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي.

حملات إزالة في مراكز أسيوط

وأوضح محافظ أسيوط، إزالة 10 حالات تعد بمركز الفتح، تضمنت إزالة تعد على أرض زراعية عبارة عن إزالة أعمدة ومبان وبناء بالطوب الأبيض، وبناء مخالف لدور أول علوي وفك شدة خشبية لأعمدة دور أرضي، ومصادرة أدوات البناء وذلك بقريتي بني مر وعرب مطير.

وأشار المحافظ إلى إزالة حالة تعد على أرض زراعية على مساحة 250م تقريبا بقرية نزلة مصطفى التابعة لمركز ديروط، و3 حالات على أراض زراعية بالطوب الأبيض وردم قواعد، وذلك بقريتي النخيلة وباقور التابعة لمركز أبوتيج، فضلا عن تنفيذ إزالة لـ14 حالة تعدى على الأرض الزراعية بقريتي فزارة والتتالية التابعة لمركز القوصية.