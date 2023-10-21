«الصحة» تحذر من استخدام الكورتيزون لزيادة الوزن: يضعف المناعة

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمواطنين خاصة باستخدام الخلطات الشعبية لزيادة الوزن، موضحة في تقرير رسمي: «لا تستخدم تركيبات والخلطات الشعبية التي تحتوي على الكورتيزون لزيادة لوزن، لأنها تسبب ضعف المناعة واضطراب الدورة الشهرية عند السيدات وزيادة حب الشباب وشعر الوجه».

الاستعانة بطبيب مختص

وتابعت وزارة الصحة والسكان: «في حال الرغبة بزيادة الوزن لابد من طلب الاستشارة من الطبيب المختص أو الطبيب المشرف على الحالة لوصف نظام غذائي صحي»، محذرة من الخلطات الشعبية أو الأدوية التي تؤخذ بالوصفات ودون استشارة الطبيب.

حملة «100 يوم صحة»

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، والعمل على رفع التوعية الصحية لدي المواطنين والبعد عن العادات والتقاليد الخاطئة والتي لها أضرار جسيمة على صحة الجسم.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الإستفادة من حملة «100 يوم صحة»، والتي تعمل بشكل يومي عدا يوم الجمعة وتعمل على الاكتشاف المبكر للأمراض دون تحمل المواطن أي أعباء مالية، لافتة الى أنها تعمل داخل كافة الوحدات الصحية والميادين والمؤسسات والحالات التي تستدعي التدخل الجراحي أو الدوائي يتم التوجيه إلى أقرب مستشفى من المواطن.