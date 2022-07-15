شيرين عبد الوهاب «تريند» بسبب وزنها الزائد.. السر في الكورتيزون «صورة»

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها في أحدث صورة لها بصحبة السيناريست تامر حبيب، وكانت بوزن زائد عن شكلها المعتاد، الأمر الذي تفاعل معه رواد السوشيال ميديا.

شيرين عبد الوهاب مع تامر حبيب بوزن زائد

وفي وقت سابق بعد أزمتها مع زوجها حسام حبيب، أحيت شيرين عبد الوهاب، حفل زفاف أحد أصدقائها، ورغم ارتدائها فستانًا باللون الأسود إلا أنه لم يحجب انتفاخ بطنها، الأمر الذي جعلها تتصدر التريند بزعم أنها حامل.

شيرين عبد الوهاب ترد على شائعات الحمل

ونفت شيرين عبد الوهاب خلال تواصلها مع متابعيها عبر حسابها على «إنستجرام» بتأكيدها أن وزنها الزائد وانتفاخ بطنها نتيجة الأدوية التي تحصل عليها خصوصًا أن من بينها كورتيزون لأن الانتفاخ له علاقة بالبكتيريا والقولون العصبي.

أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وتطورت الأزمة بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، بعد قيامها باستدعاء الشرطة في شهر مايو الماضي والتي ألقت القبض على الأخير داخل منزلها وهو يحمل سلاحًا، إلا أنه فجر مفاجأة بأن تواجده في منزلها أمر طبيعي باعتباره زوجها خصوصًا أنه ردها إلى عصمته عقب انفصالهما في شهر سبتمبر الماضي بأقل من أسبوعين.

وردت شيرين عبد الوهاب، على تساؤلات أحد متابعيها بشأن عودتها لحسام حبيب من جديد، بتاكيدها أن الزواج والطلاق أساسهما الإشهار ولو حدث ذلك كانت ستقوم بالإعلان من تلقاء نفسها.

وأشارت إلى أنا علاقتها بـ حسام حبيب «لا بحبه ولا بكرهه» وأنها لا تفكر في العودة إليه مطلقًا، وكل تفكيرها يتعلق بعودتها لفنها وجمهورها من جديد، مع إعلان ندمها لدخولها الوسط الفني بسبب الشهرة.